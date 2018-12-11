بث حي online .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم مباشر | مشاهدة مباراة liverpool فى دوري ابطال اوروبا اليوم

إليكم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ونابولي مباشرة اليوم الثلاثاء 11-12-2018، حيث مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم، تأتي ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثالثة من دور المجموعات من البطولة الأوروبية، دوري أبطال أوروبا، في المواجهة التي يستقل من خلالها ليفربول نابولي على أرضية ملعب الأنفيلد، والتي يبحث من خلالها كل فريق على حسم الـتأهل إلى مباريات دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا 2019/2018.





موعد مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم

من المنتظر أن تنطلق مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم الثلاثاء 11 ديسمبر 2018، ابتداء من الساعة الثامنة مساء بتوقيت غرينتش العالمي ، والذي يصادف نفس توقيت لندن، وفي تمام الساعة التاسعة ليلا بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، وبتوقيت مصر ستنطلق مشاهدة مباراة محمد صلاح اليوم “نابولي وليفربول” في تمام الساعة العاشرة ليلا بتوقيت مصر المحلي، وفي الحادية عشر قبل منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



