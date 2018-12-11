بث حي online .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم مباشر | مشاهدة مباراة liverpool فى دوري ابطال اوروبا اليوم
الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 01:54 م
عمرو عادل
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بث حي online .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم مباشر | مشاهدة مباراة liverpool فى دوري ابطال اوروبا اليوم
إليكم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ونابولي مباشرة اليوم الثلاثاء 11-12-2018، حيث مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم، تأتي ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثالثة من دور المجموعات من البطولة الأوروبية، دوري أبطال أوروبا، في المواجهة التي يستقل من خلالها ليفربول نابولي على أرضية ملعب الأنفيلد، والتي يبحث من خلالها كل فريق على حسم الـتأهل إلى مباريات دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا 2019/2018.
موعد مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم
من المنتظر أن تنطلق مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم الثلاثاء 11 ديسمبر 2018، ابتداء من الساعة الثامنة مساء بتوقيت غرينتش العالمي ، والذي يصادف نفس توقيت لندن، وفي تمام الساعة التاسعة ليلا بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، وبتوقيت مصر ستنطلق مشاهدة مباراة محمد صلاح اليوم “نابولي وليفربول” في تمام الساعة العاشرة ليلا بتوقيت مصر المحلي، وفي الحادية عشر قبل منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونابولي مباشرة
أولا ستعرض متابعة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشرة اليوم الثلاثاء، على مجموعة قنوات بي إن سبورت، القناة الناقلة لمباريات دوري الأبطال حصريا باللغة العربية، ويمكن متابعة لقاء ليفربول اليوم ضد نابولي مباشرة، عبر قناة بي إن سبورت HD 1، وسيتواجد في التعليق من خلالها المعلق أحمد الطيب، كما تما الإعلان عن ذلك من طرف إدارة القناة.
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ونابولي مجانا
القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ونابولي مباشرة اليوم الثلاثاء، ستكون هي قناة Arena sports المفتوحة على القمر الصناعي hellas sat 39°e، وتردد القناة هو 11135، ومعدل الترميز هو 30000، أما الاستقطاب رأسي “v”، وتجدر الإشارة أنه في بعض المناطق من الصعب استقبال تردد قناة أرينا سبورت المفتوحة.
وللإشارة أنه لا توجد قناة مفتوحة ستعرض مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي مجانا اليوم على القمر الصناعي النايل سات إلى حدود الآن، وفي حالة توجد جديد سنقدمه لكم فتبعونا.
ترتيب مجموعة ليفربول ونابولي
قبل موعد مباراة ليفربول اليوم، يتواجد ممثل الكرة الإيطالية نادي نابولي في المركز الأول من ترتيب المجموعة الثالثة برصيد تسعة نقاط، وذلك بعد الفوز في مباراتين والتعادل في ثلاثة، ولم ينهزم الفريق إلى الآن في المجموعة.
في الطرف الأخر يدخل نادي الريدز ليفربول موعد مباراة نابولي اليوم، وهو يتواجد في المركز الثالث من المجموعة برصيد ستة نقاط، جمعها رفاق محمد صلاح بعد الفوز في مباراتين، وانهزم في ثلاثة مباريات.
بث حي online .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم مباشر | مشاهدة مباراة liverpool فى دوري ابطال اوروبا اليوم
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