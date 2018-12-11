عاجل.. الزمالك يحسم الجدل حول رحيل جروس

أكد أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة للسويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق على أنه لا مجال نهائيًا للحديث عن رحيله أو ما شابه ذلك.





وشدد أمير على المدرب على عدم النظر فيما يقال بوسائل الإعلام ووضع كل تركيزه مع الفريق وأكدوا له أنه مستمر في منصبه بشكل طبيعي لنهاية الموسم ولا يوجد أي تفكير في رحيله عن الفريق في ظل وجود استراتيجية احترافية داخل فريق الكرة حاليًا والرغبة في الحفاظ على استقرار اللاعبين وعدم تشتيت ذهنهم بأية أمور بعيدة عن الملعب.





ويستعد الزمالك لمواجهة القطن التشادي يوم السبت القادم في ذهاب دور الـ32 من منافسات الكونفدرالية الافريقية



