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سعر الدولار اليوم الثلاثاء11-12-2018 في مصر

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 01:51 م
سعر الدولار اليوم الثلاثاء11-12-2018 في مصر
الدولار
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يعرض لكم "الفجر”، سعر الدولار اليوم الثلاثاء11-12-2018 فى مختلف البنوك العاملة في مصر، محدثة أولا بأول، وفيما يلى أسعار العملات أمام الجنية المصرى .


سعر الدولار اليوم الثلاثاء11-12-2018  


شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء11-12-2018 استقرارا أمام الجنيه المصرى مقارنة بسعر نهاية التعاملات الأخيرة، وسجل فروقا طفيفة من بنك لآخر .



وفيما يلى سعر الدولار اليوم الثلاثاء11-12-2018، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر.



سعر الدولار اليوم الثلاثاء11-12-2018 فى مصر


سجل سعر اليوم الثلاثاء11-12-2018 فى البنك المركزي المصري 17.849جنيه للشراء و17.973 للبيع، وبعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليخضع لقواعد العرض والطلب تزايد إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم بعد إزالة الفروق بين المصارف الرسمية والسوق السوداء.



سعر الدولار اليوم الثلاثاء11-12-2018 فى بنك مصر


سجل سعر الدولار فى بنك مصر 17.79جنيه للشراء و17.89 للبيع، وبعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليخضع لقواعد العرض والطلب تزايد إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم بعد إزالة الفروق بين المصارف الرسمية والسوق السوداء.



سعر الدولار اليوم الثلاثاء11-12-2018 فى البنك الأهلى


سجل سعر الدولار فى البنك الاهلى 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع، وبعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليخضع لقواعد العرض والطلب تزايد إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم بعد إزالة الفروق بين المصارف الرسمية والسوق السوداء.



سعر الدولار اليوم الثلاثاء11-12-2018 فى بنك الإسكندرية


سجل سعر اليوم الثلاثاء11-12-2018 فى بنك الإسكندرية 17.85جنيه للشراء و17.95 للبيع، وبعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليخضع لقواعد العرض والطلب تزايد إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم بعد إزالة الفروق بين المصارف الرسمية والسوق السوداء.



سعر الدولار اليوم الثلاثاء11-12-2018 فى بنك التجاري الدولي


سجل سعراليوم الثلاثاء11-12-2018 فى بنك البنك التجاري الدولي 17.83جنيه للشراء و17.93 للبيع، وبعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليخضع لقواعد العرض والطلب تزايد إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم بعد إزالة الفروق بين المصارف الرسمية والسوق السوداء.



سعر الدولاراليوم الثلاثاء11-12-2018 فى بنك القاهرة


سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة 17.83جنيه للشراء و17.93 للبيع، وبعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليخضع لقواعد العرض والطلب تزايد إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم بعد إزالة الفروق بين المصارف الرسمية والسوق السوداء.


سعر الدولار اليوم الثلاثاء11-12-2018 في 6 بنوك حكومية

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