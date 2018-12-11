يلا شوت Liverpool.. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر يلا شوت الثلاثاء 11-12-2018 رابط يوتيوب ماتش ليفربول مباشر
الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 01:51 م
عمرو عادل
Advertisements
Advertisements
يلا شوت Liverpool.. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر يلا شوت الثلاثاء 11-12-2018 رابط يوتيوب ماتش ليفربول مباشر
قنوات مفتوحة ناقلة لمباراة ليفربول ونابولي من أكثر الأشياء التى تشغل بال مشجعى فريق ليفربول فى الوطن العربى، من لا يستطيع الاشتراك فى قنوات بى ان سبورت الرياضية المشفرة يمكنه الآن مشاهدة المباراة المصيرية لفريق ليفربول ضد نابولى الايطالى مجاناً الليلة، مباراة يبحث من خلالها محمد صلاح وزملائه عن تحقيق الفوز لضمان الصعود إلى دور ال16 من دورى أبطال أوروبا.
موعد مباراة ليفربول ونابولي
مباراة ليفربول ونابولي سوف تنطلق اليوم الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 ،في مدينة ليفربول على ملعب الأنفيلد، وسوف تكون المباراة فى الساعة العاشرة مساءا بتوقيت مصر والسودان والأردن، الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والعراق واليمن والكويت، الحادية عشر بتوقيت الامارات وسلطنة عمان.
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ونابولي مجاناً
المباراة ستُذاع حصرياً على قناة beIN SPORTS HD 1، ولكن هناك بعض القنوات على الأقمار الصناعية الاخرى ستذيع المباراة مفتوحة من بين هذه القنوات:
قناة IRIB Varzich و هى تتواجد على القمر Badr 26°E على تردد 11881 أفقى معدل ترميز 27500
IDMAN TV موجودة على القمر AzerSpace 46°E ترددها 11175أفقى معدل ترميز 27500
قنوات ارينا سبورت Arena sports المفتوحة
يلا شوت Liverpool.. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر يلا شوت الثلاثاء 11-12-2018 رابط يوتيوب ماتش ليفربول مباشر
المزيد عن: موعد مباراة ليفربول ونابولي اليوم بث مباشر موعد ليفربول ونابولي مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي كورة ستار مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي كورة اون لاين مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي مشاهدة مباراة ليفربول اليوم مباشر بدون تقطيع مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول اليوم مشاهدة ليفربول ضد نابولي مشاهدة دوري ابطال اوروبا مباشر ماتش ليفربول ونابولي مباراة ليفربول ونابولي مباشر مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر يلا شوت مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر مجانا مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر اون لاين بدون تقطيع مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر
Advertisements