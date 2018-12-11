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نيسان تجريب تعديلات خارقة على "ليف نيسمو RC"

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 01:44 م
نيسان تجريب تعديلات خارقة على ليف نيسمو RC
نيسان ليف نيسمو RC
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مع اطلاقها لاحتفال نيسمو في اليابان شاركت نيسان بسيارتها الجديدة ليف نيسمو RC الكهربائية عالية الأداء.

قامت نيسان ببناء ليف نيسمو RC من هيكل كربون فايبر وحافظت على تصميم ليف وأضافت عناصر نيسمو المميزة في الرزمة الأيروديناميكية والجنوط الرياضية، وتشارك في فوجي للسرعة إلى جانب أحدث سيارات فورمولا E الجديدة.

نشاهد في المقاطع التالية تسارع ليف نيسمو RC ونستمع إلى صوت محركاتها الكهربائية المميز.
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