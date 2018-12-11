يلا شوتBarcelona بث مباشر برشلونة وتوتنهام اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة برشلونة وتوتنهام بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH

يحل فريق توتنهام الإنجليزي ضيفًا ثقيلًا على نظيره برشلونة الإسباني، مساء الثلاثاء، في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.





تبدو هذه المواجهة في غاية الصعوبة في ظل صراع شرس ومثير بين توتنهام وإنتر الإيطالي، من أجل حسم بطاقة التأهل الثانية مع برشلونة الإسباني الذي ضمن الصعود.





تقام المباراة على ملعب “كامب نو” في مدينة برشلونة الإسبانية في الساعة 23:00 مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة.





وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.





موعد مباراة برشلونة وتوتنهام في دوري ابطال اوروبا اليوم: 11:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 10:00 مساءاً بتوقيت مصر . 10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . 10:00 مساءاً بتوقيت الأردن. 10:00 مساءاً بتوقيت سوريا . 10:00 مساءاً بتوقيت لبنان . 11:00 مساءاً بتوقيت العراق . 10:00 مساءاً بتوقيت السودان . 11:00 مساءاً بتوقيت اليمن . 10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا . 9:00 مساءاً بتوقيت تونس . 9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر . 9:00 مساءاً بتوقيت المغرب . 12:00 مساءاً بتوقيت الإمارات. 11:00 مساءاً بتوقيت البحرين. 12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 11:00 مساءاً بتوقيت الكويت . 11:00 مساءاً بتوقيت قطر. 8:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 11:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 8:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .





وقال فالفيردي في المؤتمر الصحافي الذي يسبق مباراة برشلونة وتوتنهام، غدًا الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا، والتي تقام على ملعب “كامب نو”: “إنه لاعب عظيم ومهاجم استثنائي على المستوى العالمي”.





وأضاف بقوله: “كين يملك مهارة التسديد، وبارع في ألعاب الهواء، ويصنع الفارق داخل منطقة الجزاء، لا يمكن أبدًا أن تترك له أي مساحة، لأنه سيستغل الفرصة، إنه لاعب يصنع الفارق”.





وردًا على سؤال حول ما إذا كان برشلونة يرغب في ضم هاري كين، قال فالفيردي: “لا أحب الحديث عن لاعبين ينتمون إلى أندية أخرى، نتعامل بقدر كبير من الحذر في هذه الملفات، وبالطبع فإننا نهتم بأنفسنا، ولكن هذا لا يمنع أن نظهر لمثل هؤلاء النجوم ما يستحقونه من الاحترام”.





حسابات الصعود

يحتل برشلونة صدارة الترتيب برصيد 13 نقطة وضمن التأهل والصدارة، ويبقى خلفه توتنهام الإنجليزي وإنتر الإيطالي برصيد 7 نقاط ثم إيندهوفن الهولندي برصيد نقطة واحدة.





ويسعى توتنهام لحصد الفوز لضمان التأهل؛ خاصة أن المواجهات المباشرة مع إنتر تعطي الفريق الإنجليزي الأفضلية بعد الخسارة في إيطاليا 1-2، والفوز في إنجلترا 1-0، وهو ما يجعل توتنهام يتفوق بفضل قاعدة التسجيل خارج الأرض.



