ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم على بى ان سبورت .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم .. مباراة ليفربول مباشر

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 01:48 م
مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم على بى ان سبورت .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم .. مباراة ليفربول مباشر
ليفربول ونابولي
طباعة
Advertisements
عمرو عادل
 
Advertisements
مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم على بى ان سبورت .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم .. مباراة ليفربول مباشر
نرصد لكم من خلال تلك المقالة ترددات القنوات المجانية الناقلة لمباراة ليفربول ونابولي الحاسمة في ختام مباريات مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي تبدأ مساء اليوم الثلاثاء على ملعب أنفليد روود.

مباراة ليفربول ونابولي هي مواجهة حاسمة ينتظر مشاهدة أحداثها من قبل الملايين حول العالم، حيث يحتاج ليفربول للفوز بهدف نظيف أو بفارق هدفين من أجل التأهل لدور الستة عشر من المسابقة التي حاز على لقب الوصافة في نسختها العام الماضي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونابولي
تنقل قناة bein sport مباراة ليفربول ضد نابولي اليوم مباشرة لمشتركيها، في حين هناك مجموعة من القنوات المشفرة والمكسورة الشفرة تنقل مباريات دوري أبطال، وهناك قنوات مجانية أخرى.
Varzich Sport HD12548 أفقي 3200 ترميز

11841 V 27500

Apstar 2R

Yahsat 52.5

CBC Sport HD11135 H 27500AzerSpace 46°E
IRIB Varzich11881 h 27500Badr-4/5/6/7
RTS10971 29700 hHot Bird 13
وتنطلق مباراة ليفربول ضد نابولي في الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء في العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة.

وتأمل جماهير ليفربول أن يواصل فريقها نتائجه المرضية مؤخراً، والنجاح في تخطي عقبة نابولي والتواجد ضمن كبار أوروبا.

في حالة ظهور أي قنوات أخرى ناقلة للمباراة سوف نقوم بوضع ترددها عبر تلك المقالة فنحن نعلم أن تلك المباراة مشاهدة من جميع محبي كرة القدم في الوطن العربي.
مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم على بى ان سبورت .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم .. مباراة ليفربول مباشر

المزيد عن: موعد مباراة ليفربول ونابولي اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي كورة ستار مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي كورة اون لاين مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي مشاهدة مباراة ليفربول اليوم مباشر بدون تقطيع مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول اليوم مشاهدة ليفربول ضد نابولي مشاهدة دوري ابطال اوروبا مباشر ماتش ليفربول ونابولي مباراة ليفربول ونابولي مباشر مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر يلا شوت مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر مجانا مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر اون لاين بدون تقطيع مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي اليوم مباشر
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
وادي دجلة
-
x
17:00
-
الانتاج الحربي
كأس زايد
الرجاء الرياضي
-
x
21:00
-
الإسماعيلي
دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج
-
x
22:00
-
أتلتيكو مدريد
موناكو
-
x
22:00
-
بوروسيا دورتموند
برشلونة
-
x
22:00
-
توتنهام هوتسبير
انتر ميلان
-
x
22:00
-
بي إس في آيندهوفن
ليفربول
-
x
22:00
-
نابولي
سرفينا زفيزدا
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/11/2018 2:20:04 PM