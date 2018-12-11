صافرة تونسية لمواجهة الأهلي وأبا جيفارا الإثيوبي





أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، عن طاقم حكام صومالي لإدارة مباراة الأهلي أمام أبا جيفارا الإثيوبي، في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.





وتقرر تعين الصومالي الدولي محمد حاجي لإدارة مباراة الإياب، على أن يدير مواجهة الذهاب الحكم التونسي صادق السلمي، والتي ستقام الجمعة المقبلة.





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الإياب يوم 21 ديسمبر الجاري بإثيوبيا، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.