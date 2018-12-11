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"كوليبالي" يعود لتشكيل الأهلي أمام جيما الأثيوبي

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 01:46 م
كوليبالي يعود لتشكيل الأهلي أمام جيما الأثيوبي
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علي نبوي
 
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استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة محمد يوسف على الدفع بالمالي ساليف كوليبالي في التشكيل الأساسي للفريق الأحمر في مباراته المقبلة أمام جيما الأثيوبي.

وسيعوض كولبيالي غياب سعد الدين سمير عن اللقاء، بسبب إصابته في العضلة الخلفية، تعرض لها في مباراة الفريق الأحمر أمام طلائع الجيش بمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة جيما الأثيوبي مساء يوم الجمعة المقبل في افتتاح مبارياته ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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