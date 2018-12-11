في ذكرى ميلاده.. وجوه مثلت عبد الحكيم عامر على الشاشة الصغيرة

يقترن اسمه بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لتأثيره في الحياة السياسية خلال تلك الحقبة، لذا جسده بعض الممثلين في الأفلام السينمائية والدراما، كاستعادة للأحداث التاريخية في تلك الفترة، إنه المشير محمد عبد الحكيم عامر أحد رجال ثورة يوليو 1952م، والمولود في مثل هذا اليوم 11 ديسمبر من عام 1919م.

ويرصد "الفجر"، وجوه مثلت عبد الحكيم عامر على الشاشة الصغيرة في ذكرى ميلاده.

عبد الله غيث

تناولت بعض الأفلام السينمائية، الحقبة التاريخية التي عاصرها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ونظرًا لبزوغ المشير عبد الحكيم عامر في تلك الفترة، فإن هناك بعض الممثلين الذين جسدوا شخصيته، في مقدمتهم؛ عبدالله غيث، الذي جسد شخصيته في فيلم "ملف سامية شعراوي"، إنتاج 1988، وبطولة نادية الجندي، وتأليف وجيه أبو ذكرى، وإخراج نادر جلال، حيث أشار إلى حقبة "عبد الناصر".

طارق الدسوقي

وعقب فيلم "ملف سامية شعراوي" بسنوات، قدم طارق الدسوقي شخصية المشير عبد الحكيم عامر في فيلم "ناصر 56" الذي تم إنتاجه عام 1996م، بطولة أحمد زكي الذي قدم شخصية الزعيم جمال عبد الناصر، حيث كتبه محفوظ عبد الرحمن وأخرجه محمد فاضل، وتناول شهور من حكم عبد الناصر خلال عام 1956م.

هشام سليم

وكذلك، قدم هشام سليم، شخصية عبد الحكيم عامر في فيلم "جمال عبد الناصر" عام 1999 بطولة خالد الصاوي الذي جسد دور الرئيس جمال عبد الناصر، وتناول حياة "عبد الناصر" منذ ولادته إلى تفجيره للثورة إلى هزيمة 67 وخلافه مع عبد الحكيم عامر ثم تخطيطه لحرب الاستنزاف، حتى وفاته المفاجئة في 1970.

فكري أباظة

وجسد فكري أباظة، شخصية عبد الحكيم عامر في فيلم "أيام السادات" عام 2001م، بطولة الراحل أحمد زكي الذي قدم دور الرئيس الراحل محمد أنور السادات، فيما قام الممثل محمود الخولي بدور جمال الناصر.

طارق لطفي

الدراما التليفزيونية لم تغفل عن تجسيد شخصية عبد الحكيم عامر، إذ قام بدوره طارق لطفي في مسلسل "العندليب حكاية شعب" عام 2006م عن قصة حياة عبد الحليم حافظ وقام ببطولته شادي شامل، وجسد مجدي كامل، شخصية الرئيس عبد الناصر.

أحمد صفوت

وفي مسلسل "ناصر" الذي يحكي حياة جمال عبد الناصر، إنتاج 2008، حيث جسد شخصيته، مجدي كامل، وأحمد صفوت جسد دور المشير عبد الحكيم عامر.

باسم سمرة

وفي 2014م، ومن خلال مسلسل "صديق العمر"، جسد الفنان باسم سمرة، شخصية عبد الحكيم عامر، عن أحداث فترة الستينات بطولة جمال سليمان الذي قدم دور الرئيس جمال عبد الناصر.

مصطفى عبدالسلام

بينما لعب مصطفى عبدالسلام، دور عبد الحكيم عامر، في مسلسل "الجماعة2"، حيث يتناول نشأة تنظيم الإخوان المسلمين وتطوره وعلاقته بالسلطة، وكتبه وحيد حامد، وأخرجه شريف البنداري.