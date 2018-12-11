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تأجيل محاكمة زوجة وعشيقها بتهمة القتل العمد لـ11 مارس

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 01:47 م
تأجيل محاكمة زوجة وعشيقها بتهمة القتل العمد لـ11 مارس
محكمة - أرشيفية
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مـروة هيـكل
 
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أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، أولى جلسات محاكمة زوجة وعشيقها وآخرين، بتهمة قتل زوج الأولى، لجلسة 11 مارس المقبل لسماع الشهود.

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، وعضوية المستشارين محمد عمر الأنصاري وخالد مرعي رشوان وأحمد رفعت النجار، وأمانة سر أشرف جابر ومحمد الغلبان.

 

وكشفت تحقيقات نيابة 6 أكتوبر في القضية رقم 286 لسنة 2018 جنايات ثالث أكتوبر أن المتهمين فيها هم رضا أبو الفتوح، عامل لسوبر ماركت وهبة كريم، ربة منزل ووليد عبادي، صاحب محل تجاري مقلة وعصام عزيز، سائق وسحر أبو الفتوح ربة منزل، وتبين من خلال تحقيقات أنه في يوم 19 أكتوبر 2017 قام المتهمان الأول والثانية بقتل المجني عليه صالح جمعه عمدا، وذلك لما نشأ بين المتهم الأول والمتهمة الثانية "زوجة المجني عليه " علاقة عاطفية فزين لهما الشيطان ارتكاب المعاصي واستحوذ على تفكيرهما، فبيتا النية وعقدا العزم على قتله للانفراد ببعضهما البعض فأعدا عتادهما وعدتهما من سلاح ناري وذخائر.

 

وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول أطلق أعيرة نارية صوب المجني عليه، بعدما سهلت له المتهمة الثانية الدخول للمنزل، فأحدث إصابته التي أودت بحياته.


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