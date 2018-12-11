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عاجل.. ارتفاع جديد في عدد السكان

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 01:44 م
عاجل.. ارتفاع جديد في عدد السكان
الساعة السكانية - أرشيفية
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عبدالرحمن صلاح
 
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أعلن الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان، صباح اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد سكان مصر بالداخل إلى 98 مليون نسمة بناء على ما سجلته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

 

جاء ذلك خلال مؤتمر "دور منظمات المجتمع المدني في دعم المنظومة الصحية والتصدي للمشكلة السكانية"، الذي عقد اليوم الثلاثاء في السويس، بحضور اللواء عبد المجيد صقر محافظ الإقليم، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

 

وأضاف " حسن"، أن عدد سكان مصر يزيد 2.56 مليون مولود سنويا محذرا من وصول عدد السكان بحلول عام 2030 إلى 119 مليون نسمة إذا استمر معدل الإنجاب في مصر بهذا الشكل، بينما إذا تم تتفيذ الاستراتيجية القومية للسكان فإن العدد سيكون 111 مليون بحلول عام 2030.

 

وقال، إن مشكلة الزيادة السكانية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالفقر والأمية وعمالة الأطفال والزواج المبكر، فقد ارتفعت نسبة الفقر من 22% عام 2008 إلى 28% عام 2015، وقد وصلت نسبة الفقر إلى أكثر من 50% في أربعة محافظات هي المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا.

 

وأضاف مقرر المجلس القومي للسكان أن نسبة الأمية في مصر بلغت 26% في عام 2018، وقد بلغت نسبة الأمية بين الإناث فقط 31%، وقد بلغ عدد المتسربون من التعليم - أي من سبق لهم الالتحاق بالمدارس وتسربوا منها - 6 ملايين عام 2017، وبلغ عدد من لم يسبق لهم الالتحاق بالتعليم من الأساس 23 مليون عام 2017.

 

وعن نسبة عمالة الأطفال في الفئة العمرية من 5 إلى 11 سنة، الذين شاركوا في أنشطة اقتصادية، قال إنها قد بلغت 3%، وبلغ عدد المتزوجات من الإناث أقل من 18 سنة نحو 109 ألف أنثى عام 2017، وعدد 128 ألف عقد زواج تصادق عام 2016.


المزيد عن: عدد السكان الفقر الأمية
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