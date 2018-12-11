يلا شوت - HD تابع لايف Salah - مشاهدة ماتش ليفربول مباشر اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي لايف Youtube اون لاين

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نابولي وليفربول مباشر كورة لايف

ويحتل فريق ليفربول المركز الثالث فى ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط من الفوز فى مبارتين والخسارة فى 3 لقاءات، وكان الفريق قد خسر من باريس سان جيرمان فى لقاء الجولة الماضية بنتيجة 2-1، كما يذكر أن الفريق قد حقق الفوز على فريق بورنموث بلقاء الجولة الماضية فى البريمير ليج برباعية نظيفة أحرز اللاعب المصرى محمد صلاح ثلاثة أهداف منهم.

نابولى المتصدر يطمح فى التأهل بأى نتيجة دون الخسارة





مباراة ليفربول اليوم بث مباشر live

يحل فريق نابولى ضيفا على منافسه ليفربول بالجولة الأخيرة من دور المجموعات فى المجموعة الثالثة بدورى الأبطال، ويأمل الأزورى فى تحقيق الفوز خارج أرضه بأى نتيجة أو التعادل فى اللقاء الحاسم، ويأمل نابولى فى مواصلة تصدره للمجموعة والتأهل للدور القادم، ويطمح الفريق فى تكرار انتصاره على منافسه والعودة لملعبه والاحتفال بين جماهيره بالتأهل.

ويتصدر فريق نابولى المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط من الفوز فى لقائين والتعادل فى 3 مباريات، وحقق فريق نابولى الفوز فى لقاء النجم الأحمر بالجولة الماضية بنتيجة 3-1، وحقق الفريق الفوز فى لقاءه الأخير بالكايتشو الإيطالى على فريق فروزينونى بنتيجة 4-0.

موعد مباراة نابولى وليفربول

تبدء مباراة نابولى وليفربول فى الجولة السادسة من المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 11/12/2018، وتنطلق المباراة فى العاشرة مساء بتوقيت القاهره، وفى الحادية عشر بتوقيت السعودية الدولى، وفى الساعة الثامنة بالتوقيت الدولي غرينتش.

القنوات الناقلة للقاء نابولي وليفربول

تنقل مباراة نابولي وليفربول على قنوات bein sport الرياضية خلال منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدورى الأبطال، وتنقل المباراة على قناة hd1 بالإضافة استوديو تحليلي كبير يضم كبار نجوم التحليل للتعليق على أحداث المباراة وتحليل اللقاء.





بث مباشر” قناة beIN SPORTS HD 1





مشاهدة مباراة نابولي وليفربول بث مباشر

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سيتم تشغيل البث المباشر فى تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية لمتابعة الاستوديو التحليلى للمباراة فتابعونا





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