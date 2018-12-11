انتهاء المرحلة الأخيرة من تصوير مسلسل "عطر الشام" في جزئه الرابع

اقترب المخرج السوري محمد زهير رجب، من الانتهاء من تصوير مشاهد الجزء الرابع من مسلسل "عطر الشام" الذي كتب نصه مروان قاووق وتولت شركة قبنض إنتاجه ليعرض في شهر رمضان من العام المقبل.





وفي تصريحات خاصة قال "رجب" إنه على بعد خمسة أيام من تصوير آخر مشهد من العمل الواقع في ثلاثين حلقة مشيرا إلى اختلاف وتطور واضحين في هذا الجزء عن الأجزاء الثلاثة السابقة.





وقال موضحا:" في هذا الجزء سننتقل من مرحلة الصراع مع الاحتلال الفرنسي، إلى مرحلة القضايا الاجتماعية واليومية في حياة الدمشقيين في حقبة الثلاثينات، لنضيء على المجتمع البيئي القديم بما هو يومي أكثر من العناوين العريضة".





وشرح ذلك بالإشارة إلى أن الجزء الجديد سيشهد مشاكل البيت الدمشقي في تلك الفترة وصراع المرأة مع زوجها في مطالبتها بحقوقها كحقّ العمل مثلا.





وقال:"سنشهد المرأة المتعلمة التي حصلت على شهادة وتريد الوظيفة على شهادتها التي حصلتها بتعبها ودراستها.. سنرى المرأة المحامية والممرضة على سبيل المثال".





واعتبر الجزء الجديد أقرب للواقع والحقيقة وأكثر التصاقا بالمصداقية وأكثر عمقا وتعمقاً.. وكل هذا في إطار بيئي شامي قديم ومحبب للسوريين أجمع.



