ريهام سعيد تكشف تفاصيل صادمة عن تدخينها الشيشة

قالت ريهام سعيد، إن الفرد يمكن أن يمارس عادة خاطئة وهو يعلم أنها خاطئة ومضرة ولكنه يصر عليها مثل التدخين وزيادة الأكل.





وأوضحت ريهام سعيد خلال تقديمها حلقة الإثنين، من برنامج "صبايا" المذاع عبر فضائية "الحياة" أن جدتها كانت تدخن السجائر: "جدتي الله يرحمها ماتت وهي عندها 95 سنة وكانت بتشرب سجاير كتير جدًا وبتحافظ جدًا على أكلها".





وتابعت ريهام سعيد أنها تشرب "الشيشة" وكانت تخفي هذا الأمر عن جمهورها باعتباره أمر شخصي لا يخص أحد من جمهورها.



