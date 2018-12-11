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ريهام سعيد تكشف تفاصيل صادمة عن تدخينها الشيشة

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 12:22 م
ريهام سعيد تكشف تفاصيل صادمة عن تدخينها الشيشة
ريهام سعيد
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الفجر الفني
 
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قالت ريهام سعيد، إن الفرد يمكن أن يمارس عادة خاطئة وهو يعلم أنها خاطئة ومضرة ولكنه يصر عليها مثل التدخين وزيادة الأكل.

وأوضحت ريهام سعيد خلال تقديمها حلقة الإثنين، من برنامج "صبايا" المذاع عبر فضائية "الحياة" أن جدتها كانت تدخن السجائر: "جدتي الله يرحمها ماتت وهي عندها 95 سنة وكانت بتشرب سجاير كتير جدًا وبتحافظ جدًا على أكلها".

وتابعت ريهام سعيد أنها تشرب "الشيشة" وكانت تخفي هذا الأمر عن جمهورها باعتباره أمر شخصي لا يخص أحد من جمهورها.

وأوضحت ريهام سعيد أنها كانت تعتبر تدخين السيدات للسجائر "عيب" ولكنها بعدما كبرت اكتشفت أن تدخين السيدات ليس عيبًا ولكنه مضرًا، مشيرة إلى أنها ترفض أن تأكل ابنتها اللبان في المنزل: "أنا مبحبش البنات اللي بتاكل لبان واللبان من المحرمات على بنتي في البيت ومحدش يسألني ليه".

وحكت ريهام سعيد عن تفاصيل تدخينها للشيشة حيث علمتها صديقة لبنانية لها تدخين الشيشة في لبنان خصوصًا أنها حينما تخرج مع صديقاتها تلتزم الصمت ولا تتحدث معهم في الموضوعات التي تخص السيدات وتكتفي بشرب "الشيشة".
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