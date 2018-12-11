حسن شحاتة: الرؤساء السابقون خافوا من تطوير التعليم في مصر
الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 12:32 م
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور حسن شحاتة، أستاذ مناهج بجامعة عين شمس، إن تجربة المدارس اليابانية في مصر تعد شكل من أشكال تطوير التعليم.
وأشار "شحاتة"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الثلاثاء، إلى أن التعليم في مصر بدأ ينتقل من سياسة الحفظ إلى التفكير، معتبرًا أن هناك رؤية جديدة للتعليم ستنسف النظام التعليمي القديم.
ولفت إلى أن الرئيس السيسي أول رئيس يقتحم ملف تطوير التعليم، مضيفًا: "الرؤساء السابقين خافوا من تطوير التعليم"، مؤكدا أن التعليم في مصر يشهد ثورة تطوير.
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