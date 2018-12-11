أحمد عادل في حوار "الفجر الرياضي":تصدر الأهلي للدوري مسألة وقت.. ومحمد يوسف الأفضل لقيادة المارد الأحمر

أرفض المدرب الأجنبي في الوقت الحالي





يجب على اللاعبين تحمل ضغط الجماهير وكسب رضاهم





إدارة الأهلي قوية وستظهر أكثر حزمًا





الجماهير علاج للأزمات









يُعد أحمد عادل ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، واحدًا من أهم اللاعبين التي مرت في تاريخ النادي، بسبب ما حصده من بطولات خلال مشواره الكروي.





ظهر عادل، كأحد أفضل لاعبو الأطراف مع نادي الإوليمبي، بالدوري المصري، حتى استطاع أن يلفت أنظار البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني وقتها للأهلي، ويقرر التعاقد معه بعد ذلك.





والتقى أحمد عادل "الفجر الرياضي" وتحدث عن كل ما يدور بالأهلي من خلال الحوار الآتي:-





* في البداية...حدثنا عن موقعك الآن من الساحة الكروية؟





_أعمل الآن مديرًا لأكاديميات وادي دجلة بالإسكندرية، بالإضافة إلى الإشراف على النادي الخاص بي هناك.





* ما رأيك بما يدور داخل قدران القلعة الحمراء حاليًا؟





_ الأمر صعب على الجميع، ولكن هي فترة لابد منها حتى يتم عملية الإحلال والتجديد، أثق في قدرات الجهاز الفني واللاعبين، في تخطي تلك المرحلة الصعبة.





* وما هو أسباب الفشل الكروي الذي يمر به الفريق؟





_غياب روح الفانلة الحمراء، أعتقد أن هذا هو السبب الأول والأكبر ومن بعده تأتي أسباب أخرى، منها عدم قدرة بعض اللاعبين على تحمل الضغوطات وغياب الثقة، أدت إلى غياب الإنتصارات.





* وهل الأهلي قادر على العودة مجددًا؟





_بالتأكيد، نحن نتحدث عن عراقة وقوة تُدعى النادي الأهلي، لن يستمر الحال كثيرًا ولكن على الجميع الاستفادة من تلك المرحلة حتى لا تتكرر مرة أخرى.





* هل مشاكل الإدارة أثرت على الفريق؟





_ دعني أقول لك بكل ثقة مستحيل، لأسباب كثيرة منها تعودنا داخل الأهلي، على الفصل بين الإدارة وفريق الكرة، إن تواجدت المشاكل بالمجلس والقرارت، استمر الفوز والإنتصارات فقط، هناك فصل بين الإدارة والفريق والجميع يعمل على توفير أساليب النجاح، وإدارة المشاكل داخل الجدران المغلقة فقط.





* ما رأيك في مجلس الأهلي بعد مرور عام من توليه المسئولية؟





_ لن أستطيع الحكم حاليًا، لابد من الإنتظار والمحاسبة ستكون بعد انتهاء المدة الكاملة، وأثق تمامًا في عودة المجلس بكل قوة وسيكون أكثر حزمًا بالفترة المقبلة وسيعمل على تلاشي الأخطاء السابقة.





* هل تفاجئت بإقالة كارتيرون من تدريب الفريق؟





_ لا لم أتفاجأ وتوقعتها، كل شئ كان يدعو لذلك ليس الأمر بسبب قلة كفاءة المدرب، ولكن بسبب غياب الروح داخل الفريق وهو ما يستدعى وجود شخص جديد قادر على ضخ دماء الحماس في نفوس اللاعبين.





* هل أنت مع تولي مدير فني اجنبي المسئولية؟





_ أتمنى أن يستمر محمد يوسف طويلًا على رأس القيادة الفنية حتى نهاية الموسم على الأقل، لا أفضل تواجد المدير الفني الأجنبي بالوقت الحالي، بسبب عدم معرفته باللاعبين ولا بقدراتهم وهو ما سيحتاج مدة طويلة للتأقلم مع الفريق.





* هل واجهت مثل تلك الفترة الصعبة في الأهلي؟





_ بالتأكيد واجهنا هذه الحقبة، ولكن كان هناك روح وغيرة داخل الفريق، وكان يتواجد بيننا نجوم أمثال ابوتريكة، وبركات، وغالي، وجمعة، والعديد من الأسماء العظيمة، وبالرغم من ذلك تخطيناها ولم نفقد بطولات وحاولنا إسعاد الجماهير بكل مباراة.





* وما كانت أسباب تلك الفترة الصعبة وقتها؟





_ مررنا بوقت كان فيه الأداء ضعيف، نعم كنا نفوز وننتصر ولكن واجهنا ضغط الجماهير بسبب الأداء فقط ومع ذلك كنا ننصت لأهازيج الجماهير وغضبهم حتى استطعنا أن نكسب رضاهم مرة أخرى.





* هل تقصد أن الجماهير تكون أحيانًا العلاج؟





_بالتأكيد هي علاج على كل حال ووقت وليس أحيانًا، وهذا ما أنصح به لاعبو الفريق الحالي، عليهم ألا ينزعجوا من غضب الجماهير ولابد من سماعهم وسماع انتقادهم، لأن الكرة تُلعب من أجلهم ونحن نعمل على إسعادهم.





* هل تعتقد أن ينافس الأهلي على لقب الدوري العام؟





_ طبيعي أن يُنافس الأهلي على لقب الدوري، ومازال المشوار بعيدًا لتحديد بطل الدوري بالوقت الحالي، ولكن أعتقد أن المارد الأحمر سيعود بشكل أقوى وسيحتل الصدارة ولكنها مسألة وقت.



