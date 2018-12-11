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الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة 6 أكتوبر في دوري الطائرة

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 12:16 م
الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة 6 أكتوبر في دوري الطائرة
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علي نبوي
 
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يستانف الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، التدريبات اليوم الثلاثاء بعد أن منح الجهاز الفني اللاعبين راحة أمس.

ويعود الفريق للتدريبات على فترة واحدة مساء اليوم على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة ؛ استعدادا للمباريات المقبلة بعد تأجيل مباراته أمام «6 أكتوبر» التي كان مقررا لها مساء أمس الاثنين.

ويسعى مصيلحي إلى تجهيز اللاعبين بشكل مناسب لخوض مباريات الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري التي يرغب في الحفاظ على لقبها.

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