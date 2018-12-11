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مدرب أهلي 99: استفدنا من تجربة شبين الكوم

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 12:13 م
مدرب أهلي 99: استفدنا من تجربة شبين الكوم
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علي نبوي
 
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أكد مدحت طه إسماعيل، المدير الفني لفريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٩ أنه استفاد من التجربة الودية التي خاضها الفريق أمام شبين الكوم، أمس الأول الأحد، مشيرا إلى أنه قام خلالها بتجربة عدد كبير من اللاعبين الغائبين عن المشاركة للاطمئنان على مستواهم.

وقال طه إنه كان يتمنى عدم تأجيل مباراة سموحة، التي كان مقرراً إقامتها الخميس الماضي، في بطولة الجمهورية، وتم تأجيلها بسبب الأمطار، مؤكدا أن تأجيل المباريات يقلل من حماس اللاعبين، ويهدر مجهودهم في التدريبات.

وتحدث مدرب الأهلي عن المواجهة المقبلة أمام المقاولون العرب، مؤكدا أنها لن تكون سهلة، نظرا لأن المقاولون من الفرق القوية وتضم الكثير من العناصر المميزة، ولكنه أكد أن لاعبيه قادرون على تحقيق الفوز بالمباراة لمواصلة صدارة الدوري.

ويتربع الفريق على صدارة ترتيب بطولة الجمهورية، برصيد ٣٢ نقطة، بعدما فاز هذا الموسم في ١٠ مباريات وتعادل في مباراتين، وخسر في مثلهما.

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