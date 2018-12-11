البيت الفني للمسرح ينعي محمود القلعاوي
الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 12:11 م
الفجر الفنى
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نعى الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، وجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح بخالص الحزن والأسى الفنان الكبير محمود القلعاوي، الذي وافته المنية مساء أمس، بعد حياة فنية ثرية ما بين السينما والمسرح والدراما.
ومحمود القلعاوي واحد من أشهر نجوم الكوميديا في الوطن العربي، شارك في العديد من الأعمال الناجحة مثل فيلم "علي بك مظهر"، "الرجل الذي عطس مرة واحدة"، ومسلسل "رحلة المليون".
وتوفي القلعاوي مساء أمس عن عمر ناهز الـ79 عاما بمنزله بعد صراع مع المرض.
ومحمود القلعاوي واحد من أشهر نجوم الكوميديا في الوطن العربي، شارك في العديد من الأعمال الناجحة مثل فيلم "علي بك مظهر"، "الرجل الذي عطس مرة واحدة"، ومسلسل "رحلة المليون".
كما شارك محمود القلعاوي في عالم المسرح من خلال أعمال "واحد ليمون والتاني مجنون"، "أنا ومراتي ومونيكا" مع الفنان سمير غانم ومسرحية "الجوكر" مع الفنان محمد صبحي.
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