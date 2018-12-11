ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

حبس رئيس مدينة سابق بالبحيرة 4 أيام لاتهامه بتوصيل مرافق لمنزل مخالف

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 12:14 م
حبس رئيس مدينة سابق بالبحيرة 4 أيام لاتهامه بتوصيل مرافق لمنزل مخالف
محافظة البحيرة
طباعة
Advertisements
إسلام أمين
 
Advertisements
قررت نيابة رشيد الجزئية، برئاسة المستشار محمود غالى، مدير النيابة، حبس "ج.ز" رئيس مدينة رشيد السابق، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بتوصيل المرافق لأحد المنازل المبنية على أرض زراعية بالمخالفة للقانون، وأصيب المتهم بأزمة قلبية عقب قرار النيابة مما استوجب نقله للعناية المركزة بمستشفى رشيد.

كانت النيابة العامة برشيد حققت فى المحضر رقم 2235 لسنة 2018 إدارى رشيد بحصر تحقيق رقم 291 لسنة 2018، والذى تقدم به المواطن "ع.ع" متهما فيه المذكور بتوصيل مرافق لمنزل مبنى على أرض زراعية وصادر له قرار إزالة بقرية الشماسمة التابعة لمركز رشيد، وقت أن كان المتهم يشغل منصب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد، ومخاطبته شركتى المياه والكهرباء لتوصيل المرافق للمنزل.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
وادي دجلة
-
x
17:00
-
الانتاج الحربي
كأس زايد
الرجاء الرياضي
-
x
21:00
-
الإسماعيلي
دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج
-
x
22:00
-
أتلتيكو مدريد
موناكو
-
x
22:00
-
بوروسيا دورتموند
برشلونة
-
x
22:00
-
توتنهام هوتسبير
انتر ميلان
-
x
22:00
-
بي إس في آيندهوفن
ليفربول
-
x
22:00
-
نابولي
سرفينا زفيزدا
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/11/2018 12:40:02 PM