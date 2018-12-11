حبس رئيس مدينة سابق بالبحيرة 4 أيام لاتهامه بتوصيل مرافق لمنزل مخالف

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قررت نيابة رشيد الجزئية، برئاسة المستشار محمود غالى، مدير النيابة، حبس "ج.ز" رئيس مدينة رشيد السابق، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بتوصيل المرافق لأحد المنازل المبنية على أرض زراعية بالمخالفة للقانون، وأصيب المتهم بأزمة قلبية عقب قرار النيابة مما استوجب نقله للعناية المركزة بمستشفى رشيد.



كانت النيابة العامة برشيد حققت فى المحضر رقم 2235 لسنة 2018 إدارى رشيد بحصر تحقيق رقم 291 لسنة 2018، والذى تقدم به المواطن "ع.ع" متهما فيه المذكور بتوصيل مرافق لمنزل مبنى على أرض زراعية وصادر له قرار إزالة بقرية الشماسمة التابعة لمركز رشيد، وقت أن كان المتهم يشغل منصب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد، ومخاطبته شركتى المياه والكهرباء لتوصيل المرافق للمنزل.