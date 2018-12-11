مسجد الميناء بالغردقة.. منارة إسلامية وتحفة معمارية على شواطئ مصرية تجذب أنظار الأوربيين (فيديو وصور)

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تحتوي محافظة البحر الأحمر، على عدد كبير من المساجد بمختلف مدن المحافظة، ولكن يظل مسجد الميناء الكبير بالغردقة هو المناره الإسلامية الشاهقه علي شاطئ الغردقة، حيث يتوافد عليه آلاف السائحين يوميًا ليصبح قبلة السائحين الأوربيين من مختلف أنحاء العالم ومختلف الجنسيات، وأحد المعالم السياحية الإسلامية بمدينة الغردقة.



على شاطئ البحر مباشرة، وبجوار ميناء الغردقة البحري، يقع مسجد الميناء الكبير، والذى أصبح منذ افتتاحه قبلة للسائحين من مختلف أنحاء العالم، وهو أول مزار سياحي إسلامي بمدينة الغردقة، خاصة بعد افتتاح مركز الدعوة الإسلامية بالمسجد.



ويستقبل المسجد آلاف السائحين يوميًا لزيارة معالمه، والاستماع إلى دروس دينية عن سماحة الإسلام من علماء متخصصين بمختلف لغات العالم، كما يحتوي المسجد على مكتبة كبيرة بها العديد من الكتب الإسلامية التي يحصل عليها السائحون بالمجان بعدة لغات.



وعند الوهله الأولي من دخولك للمسجد لا تستطيع السيطرة علي أعينك في التركيز في منظر واحد من المناظر التي يحتوي عليها تلك المسجد العملاق.



وعن الزيارات للمعالم الإسىامية يوضع المسجد فى بداية جدول برامج الزيارات للسائحين بمختلف الجنسبات وأن معظم السائحين يحرصون على زيارة المسجد وتفقد معالمه خاصة مع التصميم المعماري للمسجد الذى يجذب انتباه الزوار والتي تجبرهم في الجلوس في صحن المسجد لفترة لسماع فيها شرح مفصل عن المسجد وسماحة الإسلام..