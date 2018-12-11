خلال 10 أيام.. إزالة 3375 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بسوهاج

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تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاريي، محافظ سوهاج، تمكنت الوحدات المحلية المختلفة بالمراكز والمدن والقري من إزالة 3375 حالة تعدٍ علي الأراضي الزراعية على مستوى المحافظة بمساحة 165 فدانًا و11 قيراط و23 سهم، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ومديريتي الزراعة والري بسوهاج، خلال المرحلة الأولي لإزالة التعديات على الاراضى الزراعية والتي استمرت 10 ايام متتالية بداية من 26 نوفمبر الماضي.



شملت الحملات إزالة ملاعب الكرة الصناعية، والأسوار، والمخازن، والجراجات المقامة على الأراضي الزراعية، ومصادرة الآلات، والأدوات المستخدمة في عمليات التعدي.



وأكد المحافظ على ضرورة التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية ومديرية الأمن، والزراعة، والرى لإزالة جميع التعديات على الاراضى الزراعية، وذلك فى إطار توجهات الدولة لإزالة كافة التعديات على الأرضى الزراعية حفاظا عليها.