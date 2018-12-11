ضبط ربة منزل بالدقهلية جمعت 3.5 مليون ريال سعودي من أموال المصريين بالخارج

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط ربة منزل لاشتراكها مع آخرين بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا قيام كلٍ من: المدعوة "هيام. أ. ع" سن 47، ربة منزل، المدعو "محمد. أ. ع"، شقيق الأولى، سن 40، نجار مسلح ( متواجد بإحدى الدول العربية )، والمدعو "سرور. ع. م"، شقيق زوج الأولى، سن 47، مدير فندق ( متواجد بإحدى الدول العربية) ومقيمين بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية، من خلال الثاني والثالث المتواجدان بالخارج، وإرسالها للأولى عن طريق بعض الأشخاص القادمين للبلاد لتقوم باستبدالها من البنوك بما يعادل قيمتها بالجنيه المصري، ثم تقوم بتسليمها لذوي العاملين بالخارج بمحافظات الجمهورية مقابل عمولة قدرها 1% مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأولى، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة بالاشتراك مع الثاني والثالث، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال العامين الماضيين طبقًا للفحص المستندي ( ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ريال سعودي ).