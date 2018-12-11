كفرالدوار تتشح بالسواد انتظارا لوصول جثمان شهيد العريش

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اتشحت قرية العكريشة التابعة لمدينه كفر الدوار بمحافظة البحيرة، بالسواد، انتظارا لوصول جثمان الشهيد مصطفى زيدان، الذي استشهد في حادث إرهابي بالعريش.



وتجمع المئات من الأهالي أمام منزل الشهيد في انتظار وصول جثمانه لدفنه بمقابر العائلة، وسط حالة من الغضب لاستمرار العمليات الإرهابية التي تحصد أرواح الأبرياء من أبناء القوات المسلحة والشرطة.