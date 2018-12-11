محافظ الدقهلية يحيل موظفا سب مواطنا في مكالمة تليفونية

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قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية إحالة احد الموظفين بالوحدة المحلية لقرية البرامون مركز المنصورة للتحقيق لخروجه عن مقتضى الوظيفة بسب احد المواطنين خلال اتصال تليفوني جرى بينهما، وكان المواطن قد تضرر من قيام جاره بالبناء بالمخالفة بما يسبب ضررا للمواطن الشاكي.



كما شدد محافظ الدقهلية على قيام مركز ومدينة المنصورة بإزالة المخالفة فورا دون الاعتماد على العاملين بالوحدة المحلية بالبرامون المتقاعسين عن إزالة المخالفة والتي أثبتت المعاينة الفعلية وجودها.





وجاء ذلك خلال عرض المواطن لمشكلته في لقاء المواطنين الاسبوعي الذي يعقد الأن بحضور اللواء احمد رأفت السكرتير العام المساعد للمحافظة.