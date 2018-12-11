"تعليم كفر الشيخ" تُعدل جدول امتحانات الفصل الأول للصف الثاني الثانوي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتورة بثينة كشك، وكيل الوزارة، تعديل جدول إمتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي، حيث ستبدأ الامتحانات يوم الأحد 30ديسمبر 2018م مادة اللغة العربية، والتربية الدينية، ويوم الاثنين الموافق 31ديسمبر 2019م، امتحان مادة الجبر والمواطنة وحقوق الإنسان، ويوم الاربعاء لغة إنجليزية، ومجالات "تكنولوجيا صناعي، زراعي، مشروعات" ويوم الخميس، التفاضل وحساب المثلثات واللغة الأجنبية الثانية.





كما سيجرى الطلاب يوم السبت امتحان مادة الفيزياء وعلم النفس والإجتماع، ويوم الأربعاء، امتحان مادة الأحياء والتاريخ، ويوم الخميس، امتحان مادة الميكانيكا والفلسفة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويوم السبت الموافق 12 يناير امتحان مادة الكيمياء والجغرافيا.



