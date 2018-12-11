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بعد أزمة رانيا يوسف.. إعلامية سعودية تثير الجدل بفستانها الجريء

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 10:26 ص
بعد أزمة رانيا يوسف.. إعلامية سعودية تثير الجدل بفستانها الجريء
رانيا يوسف
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الفجر الفني
 
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بعد أزمة فستان الممثلة المصرية ​رانيا يوسف​ الذي ظهرت به في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الأمر الذي أخضعها للتحقيق بتهمة تحريضها على الفسق والفجور.

ربط الكثير من المتابعين بين خطوة يوسف هذه، وما قامت به ال​إعلام​ية السعودية ​روزانا اليامي​ وذلك بعد ظهور الأخيرة بفستان وصفه الكثيرون بالجريء والفاضح بسبب كشفه عن مفاتن جسمها.

وانتقد المعلقون إطلالة اليامي هذه مشيرين إلى أن يوسف فتحت المجال لهكذا إطلالات وطالب آخرون بتفعيل دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي قلّص صلاحيات عملها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مع بدء تطبيق توجهاته لـ “علمنة” السعودية.‎
بعد أزمة رانيا يوسف.. إعلامية سعودية تثير الجدل بفستانها الجريء
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فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
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