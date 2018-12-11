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كواليس جلسة "عبدربه" مع لاعبي الإسماعيلي قبل ساعات من مواجهة الرجاء المغربي

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 10:54 ص
كواليس جلسة عبدربه مع لاعبي الإسماعيلي قبل ساعات من مواجهة الرجاء المغربي
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أحمد سعد
 
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عقد حسنى عبد ربه قائد الإسماعيلى، عدة جلسات مع زملائه بالفريق من أجل تحفيزهم على تقديم عرض قوى أمام الرجاء المغربي في البطولة العربية.

ويحل الدراويش ضيفًا ثقيلًا على النادى المغربى، فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم ـ الثلاثاء ـ، فى إطار إياب دور الـ 16 بكأس زايد للأندية الأبطال، على ملعب محمد الخامس.

وطالب ” القيصر ” من اللاعبين بالتركيز جيدًا خلال المباراة لإسعاد جماهير الدراويش سعيًا وراء مواصلة المنافسة على اللقب العربى.

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