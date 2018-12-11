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إيران تؤكد إجراء تجربة صاروخية مؤخرًا

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 10:52 ص
إيران تؤكد إجراء تجربة صاروخية مؤخرًا
صاروخ إيراني
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وكالات
 
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أقر قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة، بأن قواته اختبرت مؤخرا صاروخا باليستيا، ورأى أن الموقف الأمريكي منها دليل على أهميته.

 

ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن زادة قوله إن "الرد الأمريكي عليه يثبت بأن هذا الاختبار الصاروخي مهم للغاية بالنسبة لهم وتسبب في علو صراخهم".

 

وقال المسؤول العسكري الإيراني في هذا الصدد: "نحن نقوم باختبار صواريخنا، والعملية الأخيرة كانت اختبارا مهما". وأوضح: "نجري ما بين 40 إلى 50 اختبارا في العام.

 

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قال إن إيران "أطلقت اختبارا لصواريخ باليستية، ما اعتبره مخالفة لحظر مجلس الأمن الدولي".

 

وقال بومبيو، في بيان: "لقد اختبر النظام الإيراني للتو صاروخا باليستيا متوسط المدى قادر على حمل رؤوس حربية متعددة. الصاروخ له مدى يسمح بضرب أجزاء من أوروبا وأي مكان في الشرق الأوسط". وأضاف أن "هذا الاختبار ينتهك قرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي يمنع إيران من القيام بأي نشاط يتعلق بالصواريخ الباليستية المصممة لتكون قادرة على إنتاج أسلحة نووية، بما في ذلك إطلاق صواريخ باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية".

 

فيما رفضت وزارة الخارجية الإيرانية، نفي أو تأكيد اختبار طهران لصواريخ بالستية جديدة. ورد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، في مؤتمر صحفي، على التصريحات الأمريكية، قائلا: "ليس هناك أي قرار في مجلس الأمن يمنع البرامج الصاروخية أو تجارب إيران الصاروخية، مؤكدا أن برنامج إيران الصاروخي دفاعي ويصمم حسب احتياجات الدولة".

 

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