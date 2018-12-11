القيادات تصعد بمؤشر دبي 0.52%في منتصف التعاملات

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي، في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، مع صعود خمسة قطاعات قيادية يتصدرها الاستثمار والسلع.





وبحلول الساعة 11:40 صباحاً بتوقيت دبي، ارتفع المؤشر العام 0.52%، رابحاً 13.06 نقطة عند مستوى 2512.99 نقطة، متجاهلاً تراجعات الجلسات الأربع الماضية والتي تأثرت فيها نفسيات المستثمرين بهبوط الأسواق المجاورة والعالمية وخصوصا الأمريكية والتي بدأت تتعافي بنهاية الجلسة الماضية.





وتصدر قطاع الاستثمار قائمة الارتفاعات بنسبة 4.57%، مع صعود سهم دبي للاستثمار 5.13%، كما ارتفع قطاع السلع3.16% بالتزامن مع صعود دي إكس بي 3.66%.





وارتفع قطاع التأمين 2.79% مع نمو سهم سلامة 7%، وزاد الخدمات 1.71% مع صعود سهم تبريد 3.97%.





كما ارتفع قطاع الاتصالات خلال الفترة بنسبة 1.63%؛ مدفوعاً بصعود سهم اتصالات بالنسبة ذاتها.





وزاد قطاع العقارات 0.35% مع صعود سهم أرابتك القابضة وإعمار بنسبة 1.6%، و1.51% على الترتيب.





وبلغت كمية التداولات في تلك الأثناء 102.96 مليون سهم، حققت سيولة بقيمة 104.75 مليون درهم، من خلال تنفيذ 1360 صفقة.



