مصر تتحدى كوت ديفوار في بطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية

يخوض اليوم الثلاثاء منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة أحمد عبد الرازق مباراة قوية امام نظيره كوت ديفوار ضمن مواجهات الفراعنة بأمم أفريقيا التى تستضيفها شرم الشيخ والمؤهلة لكأس العالم فى باراجواى.





وتغلب منتخب مصر على المغرب فى مستهل لقاءاته فى البطولة الأفريقية 6/1 ثم فاز على مدغشقر 4 / 2 .





ويعول احمد عبدالرازق مدرب المنتخب على عناصر الفراعنة من أجل تحقيق الفوز وحصد لقب البطولة فى شرم الشيخ ومن ثم التأهل إلى نهائيات كأس العالم.