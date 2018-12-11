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هبوط جماعي للمؤشرات الكويتية في التعاملات المبكرة

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 10:47 ص
هبوط جماعي للمؤشرات الكويتية في التعاملات المبكرة
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نيفين سمير
 
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هبطت المؤشرات الكويتية بشكل جماعي في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث تراجع المؤشر العام 0.24%، وانخفض المؤشران الرئيسي والأول بنسبة 0.01% و0.35% على الترتيب.

وتراجعت مؤشرات 5 قطاعات في تمام الساعة 9:40 صباح اليوم بتوقيت الكويت، أبرزها الاتصالات بنحو 0.53%، فيما تراجعت مؤشرات 5 قطاعات بصدارة المواد الأساسية بانخفاض نسبته 0.34%.

وجاء سهم "الديرة" على رأس القائمة الحمراء للأسهم المدرجة بالبورصة بانخفاض نسبته 6.83%، فيما تصدر سهم "بوبيان القابضة" القائمة الخضراء بارتفاع قدره 7.5%.

وبلغ حجم تداولات البورصة الكويتية في تلك الأثناء 16.3 مليون سهم، جاءت بتنفيذ 750 صفقة، حققت سيولة بقيمة 3.6 مليون دينار.

وحقق سهم "بيتك" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 569 ألف دينار مُستقراً عند سعر 616 فلساً، فيما سجل سهم "بتروجلف" أنشط كميات بحجم تداول بلغ 4.05 مليون سهم مرتفعاً 1.04%.

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