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مؤشر مسقط يتراجع 0.04% بمستهل جلسة الثلاثاء

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 10:37 ص
مؤشر مسقط يتراجع 0.04% بمستهل جلسة الثلاثاء
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نيفين سمير
 
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تراجع مؤشر مسقط 30 بنسبة 0.04%، في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، عند مستوى 4501.84 نقطة، خاسراً 1.65 نقطة عن مستوياته بنهاية جلسة أمس الاثنين.

وتأثر المؤشر بتراجع 4 أسهم في الساعة 11:15 صباحاً بتوقيت مسقط، سهمان منها بالقطاع المالي، وآخران خدميان.

وهبط مؤشر القطاع المالي وحيداً في تلك الأثناء بنسبة 0.22%؛ مع تقدم أومنفيست على المتراجعين بنسبة 3.8%، وتراجع بنك صحار 2.52%.

وتجاهل القطاع المالي صدارة سهم الخليجية للاستثمارات للرابحين في ذلك التوقيت بنسبة 2.67%.

على الجانب الآخر، ارتفع مؤشر قطاع الصناعة 0.13%؛ مدفوعاً بارتفاع سهم الأسماك العُمانية 1.37%، وارتفع جلفار للهندسة 1.08%.

وصعد مؤشر الخدمات 0.11%؛ بدعم سهم عمانتل المرتفع 0.94%، وصعد أريدو 0.33%.

وبلغ حجم التداولات في التعاملات الصباحية لسوق مسقط 7.77 مليون سهم، بتنفيذ 189 صفقة، بقيمة تداول 1.27مليون ريال.

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