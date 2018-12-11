مؤشر مسقط يتراجع 0.04% بمستهل جلسة الثلاثاء





تراجع مؤشر مسقط 30 بنسبة 0.04%، في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، عند مستوى 4501.84 نقطة، خاسراً 1.65 نقطة عن مستوياته بنهاية جلسة أمس الاثنين.





وتأثر المؤشر بتراجع 4 أسهم في الساعة 11:15 صباحاً بتوقيت مسقط، سهمان منها بالقطاع المالي، وآخران خدميان.





وهبط مؤشر القطاع المالي وحيداً في تلك الأثناء بنسبة 0.22%؛ مع تقدم أومنفيست على المتراجعين بنسبة 3.8%، وتراجع بنك صحار 2.52%.





وتجاهل القطاع المالي صدارة سهم الخليجية للاستثمارات للرابحين في ذلك التوقيت بنسبة 2.67%.





على الجانب الآخر، ارتفع مؤشر قطاع الصناعة 0.13%؛ مدفوعاً بارتفاع سهم الأسماك العُمانية 1.37%، وارتفع جلفار للهندسة 1.08%.





وصعد مؤشر الخدمات 0.11%؛ بدعم سهم عمانتل المرتفع 0.94%، وصعد أريدو 0.33%.





وبلغ حجم التداولات في التعاملات الصباحية لسوق مسقط 7.77 مليون سهم، بتنفيذ 189 صفقة، بقيمة تداول 1.27مليون ريال.



