تدريبات "كرة طائرة" للأساسيين في الأهلي

خاض لاعبو الفريق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذين شاركوا في مباراة طلائع الجيش الأخيرة مباراة كرة طائرة على هامش المران الصباحي المقام على ستاد التتش بالجزيرة.





وفضل محمد يوسف المدير الفني للفريق الأحمر، بخوض لاعبو الفريق الأحمر مباراة الكرة الطائرة لإخراجهم من ضغط المباريات وإضغاء جو من المرح داخل المران.





ويستعد الأهلي لمواجهة جيما بطل أثيوبيا يوم الجمعة المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في افتتاح مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا.