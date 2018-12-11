ماكلارين تزيح الستار عن 720S سبايدر بقوة 710 حصان (فيديو)

كشفت شركة ماكلارين الستار عن 720S سبايدر، التي تعتبر واحدة من صمن عائلتها للسيارات الخارقة "Super Series".





تحمل 720S سبايدر الكثير من سمات 720 إلا أنها تتميز بالسقف القابل للطي مصنوع من قطعة واحدة من الكربون فايبر، وتقول مكلارين أنه أسرع سقف مكشوف في فئة السيارات الخارقة بزمن 11 ثانية للفتح أو الإغلاق، ويمكن أن يعمل بينما تسير السيارة بسرعات تصل إلى 50 كم/س. ويمكن أن يطلب العملاء 720S سبايدر بسقف زجاجي.





على عادة السيارات المكشوفة التي تحتاج إلى تدعيمات إضافية للهيكل لتعويض صلابة السقف فقد قامت ماكلارين بذلك، ولكنها استعملت تدعيمات من الكربون فايبر للحفاظ على وزن منخفض قدر الإمكان، كما أضافت ماكلارين بعض التحسينات الأيروديناميكية للسيارة تشمل الجناح الخلفي ومشتت الهواء الخلفي النشطين.





يبلغ وزن ماكلارين 720S سبايدر فقط 1,332 كجم، بفارق 49 كجم عن شقيقتها الكوبيه، ولكنها ما تزال أخف بـ 88 كجم عن أقرب منافسة لها حسب مكلارين التي رفضت ذكر اسم المنافسة، وتحمل محرك 4.0 لتر ثنائي التيربو ينتج 710 حصان ويتصل بناقل حركة تسلسلي من 7 سرعات، وبمقدورها الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كم/س خلال 2.8 ثانية فقط.





يمكن الآن التقدم لحجز أحد سيارات ماكلارين 720S سبايدر بسعر 315,000 دولار في الولايات المتحدة، وستقوم مكلارين بتوصيلها للعملاء في مارس 2019.