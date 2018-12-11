مستشفى الأهلي.. الشناوي وفتحي ومؤمن يواصلون التأهيل في الجيم

واصل الثنائي أحمد فتحي ومحمد الشناوي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء التدريبات التأهيلية في صالة الجيم على هامش مران الفريق الأحمر الصباحي والمقام على ستاد مختار التتش بالجزيرة.

ويعاني فتحي من الإصابة بمرق في العضلة الأمامية، فيما يعاني حارس الأهلي من مزق في الضامة.

كما أدى مؤمن زكريا جلسة تأهيل في صالة الجيمانزيوم على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الثلاثاء ، والمقام على ستاد مختار التتش بالجزيرة.





ويعاني مؤمن من الإصابة بإجهاد في العضلة الخلفية، تعرض له في مباراة فريقه الودية أمس أمام نجوم السادات حيث خرج من الشوط الثاني ولم يستكمل اللقاء.





ويستعد الأهلي لمواجهة جيما بطل أثيوبيا يوم الجمعة المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في افتتاح مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا.