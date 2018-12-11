ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

وزير البترول يستقبل المفوض التجارى للمملكة المتحدة لأفريقيا

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 10:34 ص
وزير البترول يستقبل المفوض التجارى للمملكة المتحدة لأفريقيا
وزير البترول
طباعة
Advertisements
محمد صلاح
 
Advertisements


استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المفوض التجارى للمملكة المتحدة لأفريقيا إيما سميث والوفد المرافق حيث تم بحث موقف أنشطة الشركات البريطانية العاملة فى مصر والنجاحات التى حققتها طوال فترة عملها فى مصر من خلال شركتى بى بى وشل فى مجالات البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز فضلاً عن توسيع أنشطتهما فى مجالات تسويق وتجارة المنتجات البترولية .


وأكد الملا أن شركات البترول الكبرى تعد شركاء استراتيجيين لقطاع البترول وساهموا بإيجابية فى نتائج الأعمال المتميزة التى تحققت فى الفترة الأخيرة .


وتم خلال اللقاء استعراض أهم هذه النتائج والتى أسفرت عن تحقيق اكتشافات كبرى خاصة فى مجال الغاز الطبيعى ساهمت فى نجاح مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتى فى نهاية سبتمبر الماضى وأن المرحلة القادمة سيتم توجيه الفائض من الغاز للتصدير فى إطار العقود الموقعة من قبل تأكيداً لمصداقية الدولة وتوجيهه إلى مشروعات البتروكيماويات لتحقيق أكبر قيمة مضافة .


واستعرض الملا الخطوات التنفيذية لتحويل مصر لمركز اقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول والتعاون والتنسيق مع الاتحاد الأوروبى الذى يدعم هذا التوجه ، وتم أيضاً استعراض العديد من الفرص الاستثمارية وبرامج العمل خلال الفترة القادمة التى تمثل مجالات واعدة لجذب الاستثمارات والمشروعات التى يتم تنفيذها فى الأنشطة الأخرى مثل التكرير والبتروكيماويات والبنية الأساسية.


وأكد الملا على دعم العلاقات السياسية والاقتصادية مع دول القارة الأفريقية وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه رسائل قوية فى مؤتمر الكوميسا الأخير على تأكيد مصر للمساهمة في بناء قدرات الدول الأفريقية .


وأضاف الملا أن مصر لاتدخر جهداً فى التعاون والتنسيق مع دول القارة الأفريقية وأن قطاع البترول يضع كافة إمكانياته لدعم الدول الأفريقية من خلال التدريب ودعم المهارات وتقديم الخبرات فضلاً عن المعاونة فى تنفيذ المشروعات البترولية خاصة مع اكتشاف البترول والغاز فى العديد من دول القارة .


ومن جانبها أكدت مفوضية المملكة المتحدة على أن مصر أصبح لديها مصداقية كبرى فى جدوى الاستثمار خاصة فى قطاع البترول والغاز مشيرة إلى أهمية قطاع الطاقة بشكل عام فى تنمية الدول الأفريقية وأن هذه القارة البكر تحتاج إلى استثمارات ضخمة فى مختلف الأنشطة بالإضافة إلى الدعم الفنى والخبرات المتميزة .

كما تم خلال اللقاء بحث الاهتمام المتنامى لمشروعات التطوير فى قطاع التعدين فى أفريقيا حيث أكد الملا أنه يتم حالياً اعداد استراتيجية متكاملة بقطاع التعدين فى مصر متواكبة مع تعديل بعض مواد القانون الحالى بهدف الانطلاق بهذا القطاع وزيادة نسبة مساهمته فى الناتج القومى من خلال الاستغلال الاقتصادى الأمثل للثروات التعدينية التى تذخر بها مصر .

المزيد عن: وزير البترول والثروة المعدنية وزير البترول طارق الملا المفوض التجارى المتحدة لأفريقيا البترول استراتيجيين لقطاع البترول اخبار البترول أقتصادي
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
وادي دجلة
-
x
17:00
-
الانتاج الحربي
كأس زايد
الرجاء الرياضي
-
x
21:00
-
الإسماعيلي
دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج
-
x
22:00
-
أتلتيكو مدريد
موناكو
-
x
22:00
-
بوروسيا دورتموند
برشلونة
-
x
22:00
-
توتنهام هوتسبير
انتر ميلان
-
x
22:00
-
بي إس في آيندهوفن
ليفربول
-
x
22:00
-
نابولي
سرفينا زفيزدا
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/11/2018 11:00:10 AM