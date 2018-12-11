حكايات اليوم .. تفجير الكنيسة البطرسية.. وميلاد نجيب محفوظ

شهدت جميع بلدان العالم، في مثل هذا اليوم 11 ديسمبر، أحداث عالمية مؤثرة، وذكريات جمة، بعضها توج بالاحتفال كالأحداث السعيدة والمواليد، والاحتفالات الهامة، والبعض الآخر خيم عليه الحزن، كالأحداث الحزينة والوفيات، وفي ذكرى الحدث، يستعيد الجميع تلك الذكريات، ومن بينها؛ انتخاب المجلس الاستشاري المصري.

محاكمة لويس السادس عشر

في مثل هذا اليوم 11 ديسمبر من عام 1792م، بدأ محاكمة لويس السادس عشر ملك فرنسا بتهمة الخيانة من قبل المؤتمر الوطني في الثورة الفرنسية.

حيث تم اعتقال لويس السادس عشر أثناء محاولته الهرب من فرنسا، وأوضع في السجن بصحبة عائلته، وأدين بتهمة الخيانة العظمى وحكم عليه بالإعدام، وبنفس العام أعدمت زوجته ماري أنطوانيت بالمقصلة.

إنشاء منظمة اليونسيف لرعاية الأطفال

اليونيسف أو منظمة الأمم المتحدة للطفولة، تأسس في 11 ديسمبر 1946 بفضل تصويت بالإجماع في الدورة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتقرر آنذاك أن يقدم صندوق الأمم المتحدة الدولي لرعاية الطفولة، كما كان يعرف آنذاك بتقديم إغاثة قصيرة الأجل للأطفال في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية في أوروبا.

وكانت اليونيسف، كما هي الآن، تموَّل بالكامل من التبرعات، وعندما لُبيت احتياجات أطفال أوروبا فور انتهاء الحرب، واستمرت اليونيسف في عملها بعد الحرب بوصفها منظمة تابعة للأمم المتحدة هي الوكالة الحكومية الوحيدة المكرسة للأطفال على وجه الحصر، والمفوضة من قبل حكومات العالم لتعزيز وحماية حقوق الأطفال ورفاهيتهم.

إسرائيل تعتبر القدس الغربية عاصمتها

وفي مثل هذا اليوم 11 ديسمبر من عام 1948م، قررت الحكومة الإسرائيلية، اعتبار القدس الغربية عاصمة لإسرائيل.

ويعتبرها المسلمون والعرب والفلسطينيون عاصمةَ دولة فلسطين، كما ورد في وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطينية التي تمت في الجزائر بتاريخ 15 نوفمبر سنة 1988م، فيما تعتبرها إسرائيل عاصمتها الموحدة، أثر ضمها الجزء الشرقي من المدينة عام 1980م، والذي احتلته بعد حرب سنة 1967، في حين لا تعترف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بالقدس عاصمة لإسرائيل.

تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حزب يساري فلسطيني متأثر بالشيوعية، من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، تأسست الجبهة عام 1967 كامتداد للفرع الفلسطيني من حركة القوميين العرب، أسسها مجموعة من قياديي القوميين العرب وبعض المنظمات الفلسطينية التي كانت منتشرة في حينه.

انتخاب المجلس الاستشاري المصري

وفي مثل هذا اليوم 11 ديسمبر من عام 2011م، انتخب المجلس الاستشاري المصري في أولى جلساته منصور حسن رئيسًا له، وأبو العلا ماضي وسامح عاشور نائبين له، ومحمد نور فرحات أمينًا عامًا للمجلس.

وكان المجلس الأعلي للقوات المسلحة هو الذي أعلن عن إنشائه ليقوم بدور استشاري مساعد للمجلس العسكري القائم بإدارة الدولة في مصر بعد ثورة 25 يناير.

وقد جاء الإعلان عن إنشاء هذا المجلس بعد قيام احتجاجات ومظاهرات واسعة في مصر بداية من 19 نوفمبر على إثر قيام قوات الشرطة المدنية والشرطة العسكرية باستعمال القوة لفض اعتصام في ميدان التحرير.

تفجير الكنيسة البطرسية

وفي مثل هذا اليوم 11 ديسمبر من عام 2016م، قتل 25 شخصًا وإصابة 49 آخرين جراء تفجير الكنيسة البطرسية بمنطقة العباسية في القاهرة، بسبب عبوة ناسفة تزن 12 كيلوغراما.

تعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تفجير هذه الكنيسة، تبنى تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن التفجير، وقال التنظيم إن التفجير تم بحزام ناسف ارتداه أبو عبدالله المصري.

نجيب محفوظ

وولد الأديب والروائي المصري نجيب محفوظ، في 11 ديسمبر من عام 1911م، وهو أول عربي حائز على جائزة نوبل في الأدب.

كتب نجيب محفوظ منذ بداية الأربعينيات واستمر حتى 2004م، وتدور أحداث جميع رواياته في مصر، وتظهر فيها سيمة متكررة هي الحارة التي تعادل العالم.

من أشهر أعماله: الثلاثية وأولاد حارتناو التي مُنعت من النشر في مصر منذ صدورها وحتى وقتٍ قريب.

عبد الحكيم عامر

كما ولد المشير محمد عبد الحكيم عامر، في 11 ديسمبر 1919، وهو أحد رجال ثورة يوليو 1952 في مصر، وكان صديقًا مقربًا للرئيس الراحل جمال عبد الناصر تولى منصب القائد العام للقوات المسلحة المصرية ووزير الحربية ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة الممتده من 7 إبريل 1954م الى 19 يونيو 1967م.

محمد زيدان

أما لاعب كرة القدم السابق محمد زيدان، ولد في 1981م، وبدأ مشواره الكروي مع النادي المصري البورسعيدي موسم 1998-1999م ولعب لعدة أندية ألمانية مثل فيردر بريمن وماينز، وهامبورغ وبوروسيا دورتموند.

محمد خليفة التونسي

فيما رحل الكاتب المصري محمد خليفة التونسي، عن عالمنا في 1988م، حيث قام بأول ترجمة عربية كاملة لبروتوكولات حكماء صهيون، وهو من تلامذة الأديب الكبير عباس محمود العقاد وقد قام بالتقديم لكتابه هذا.

أحمد بهجت

كما رحل الأديب أحمد شفيق بهجت، عن عالمنا في 11 ديسمبر 2011، وهو أديب وصحفي مصري مشهور، حصل على ليسانس حقوق من جامعة القاهرة.

شغل العديد من المناصب الصحفية، منها بجريدة أخبار اليوم، ومجلة صباح الخير، وجريدة الأهرام، ومجلة الإذاعة والتليفزيون.