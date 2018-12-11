أخيرا.. أجايي يعود ويشارك بقوة في تدريبات الأهلي

شارك النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر والمقامة حاليا على ستاد مختار التتش بالجزيرة.





وتعافى أجايي من الإصابة بقطع في الرباط الداخلي للركبة، حيث شارك بقوة في مران فريقه الجماعي.





ويستعد الأهلي لمواجهة جيما بطل أثيوبيا يوم الجمعة المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في افتتاح مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا.