عاجل - السعودية| طلاب موهبة يفوزون بذهبية أولمبياد العلوم الدولي



حققت المملكة العربية السعودية، إنجازًا في الأولمبياد الدولي للعلوم للناشئين في مجال العلوم، بحصول طلاب "موهبة" على أول ميدالية ذهبية في الأولمبياد الدولي للعلوم، الذي تستضيفه جمهورية بتسوانا خلال الفترة من 2 إلى 12 من ديسمبر الجاري.



وحصد طلاب "موهبة" ثماني ميداليات، في هذه المنافسة التي تضم 300 طالب وطالبة من 48 دولة شاركت في الأولمبياد؛ حيث حقق الطالب أحمد المهنا الميدالية الذهبية، إضافة إلى ميدالية فضية للطالب القاسم السنغالي و3 ميداليات برونزية لكل من: سهام السلامة، ميثم البحراني، وفواز العتيبي.



كما حقق فريق المملكة المركز الثاني على المستوى الدولي في الاختبار العملي بفوز كل من: أحمد المهنا، وسهام السلامة، والقاسم السنغالي على 3 ميداليات فضية إضافية ليكون مجموع الميداليات التي حققتها المملكة في هذه المنافسة 8 ميداليات.



ورفع الأمين العام لمؤسسة "موهبة" الدكتور سعود المتحمي التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على هذا الإنجاز الكبير والتاريخي الذي حققه طلاب وطالبات الوطن، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز جاء بالتعاون والتنسيق مع وزارة التعليم.





ونوه بالدور الريادي لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، وجامعة الملك سعود؛ لدورهما مع "موهبة" في رعاية الطلبة الموهوبين ودعمهم العلمي؛ باستضافة جامعة "كاوست" المعسكر التدريبي للفريق السعودي المشارك في أولمبياد العلوم للناشئين لمدة عامين بمشاركة عدد من المدربين الوطنيين ذوي الخبرة، واستضافة جامعة الملك سعود التدريب العملي للفريق، والهيئة الملكية للجبيل وينبع لاستضافتها الملتقيات المركزية، وأيضا مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).



وبين الأمين العام أن "موهبة" تنهي عام 2018 بهذا الإنجاز التاريخي، ليكون تتويجًا للجهود المخلصة والعمل المستمر من موهبة وتفاعل الطلاب وأولياء الأمور والمؤسسات التعليمية لتأخذ المملكة موقعها اللائق في مصاف الدول المتقدمة.



وضم فريق المملكة المشارك في الأولمبياد الدولي للعلوم للناشئين 2018، 6 طلاب وطالبات، وهم: أحمد آل مهنا، القاسم السنغالي، سهام السلامة، ميثم البحراني، فواز العتيبي، وجود أسامة.





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