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عاجل - السعودية| نائب أمير الرياض يطمئن على صحة الرائد الوادعي

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 10:31 ص
عاجل - السعودية| نائب أمير الرياض يطمئن على صحة الرائد الوادعي
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اية حمروشي
 
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اطمأن الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض على صحة الرائد عبدالرحمن بن علي الوادعي، والذي أصيب في إحدى مهماته الميدانية بمحافظة وادي الدواسر.

وتمنى الأمير الشفاء العاجل له، منوهًا بما يتحلى به رجال الأمن من شجاعة وبسالة وإقدام في سبيل حفظ أمن الوطن ومقدراته.

وأعرب الرائد الوادعي عن بالغ شكره وتقديره لنائب أمير منطقة الرياض على حرصه ومشاعره، مؤكدًا القيام بالواجب الأمني والتضحية الوطنية في وجه كل معتدٍ وضال عن منهج هذه البلاد المباركة.

وكان الأمير محمد بن عبدالرحمن، قام أمس الإثنين بزيارة للرائد الوادعي في مستشفى قوى الأمن؛ حيث كان في استقباله نائب مدير شرطة منطقة الرياض اللواء سعد بن عبدالرحمن المجيول ومدير عام مستشفى قوى الأمن بالرياض العميد سليمان بن عبدالرحمن الداود ومدير دوريات أمن منطقة الرياض العميد على بن محمد القحطاني.

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