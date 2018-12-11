ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

حسام عاشور يتعافى من الإصابة ويعلن جاهزيته مع الأهلي

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 10:28 ص
حسام عاشور يتعافى من الإصابة ويعلن جاهزيته مع الأهلي
طباعة
Advertisements
علي نبوي
 
Advertisements
انتظم حسام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم في مران فريقه الصباحي المقام على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وتعافى عاشور من الإصابة بالتواء في مفصل الكاحل، والذى عانى منها قي مباراة فريقه أمام بتروجت بالدوري الممتاز، حيث غاب عن مواجهتي الجونة وحرس الحدود.

ويستعد الأهلي لمواجهة جيما بطل أثيوبيا يوم الجمعة المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في افتتاح مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

المزيد عن: كورة كرة رياضة حسام عاشور جيما الإثيوبي الاهلي
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
وادي دجلة
-
x
17:00
-
الانتاج الحربي
كأس زايد
الرجاء الرياضي
-
x
21:00
-
الإسماعيلي
دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج
-
x
22:00
-
أتلتيكو مدريد
موناكو
-
x
22:00
-
بوروسيا دورتموند
برشلونة
-
x
22:00
-
توتنهام هوتسبير
انتر ميلان
-
x
22:00
-
بي إس في آيندهوفن
ليفربول
-
x
22:00
-
نابولي
سرفينا زفيزدا
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/11/2018 11:10:10 AM