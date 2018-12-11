حسام عاشور يتعافى من الإصابة ويعلن جاهزيته مع الأهلي

انتظم حسام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم في مران فريقه الصباحي المقام على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.





وتعافى عاشور من الإصابة بالتواء في مفصل الكاحل، والذى عانى منها قي مباراة فريقه أمام بتروجت بالدوري الممتاز، حيث غاب عن مواجهتي الجونة وحرس الحدود.





ويستعد الأهلي لمواجهة جيما بطل أثيوبيا يوم الجمعة المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في افتتاح مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا.



