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الجهيناوي يسلم العاهل السعودي دعوة من رئيس الجمهورية للمشاركة في القمة العربية القادمة بتونس

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 10:30 ص
الجهيناوي يسلم العاهل السعودي دعوة من رئيس الجمهورية للمشاركة في القمة العربية القادمة بتونس
صورة أرشيفية
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محمد وليد الجموسي
 
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التقى وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، أمس الاثنين بقصر اليمامة بالرياض، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسلمه رسالة خطية من رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، تتضمن دعوة لحضور أشغال الدورة الثلاثين للقمة العربية، المقرر عقدها بتونس يوم 31 مارس 2019.

وأكد الوزير خلال اللقاء، ما يوليه رئيس الجمهورية من عناية لتوطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين، والارتقاء بمختلف أوجه التعاون الثنائي، وتعزيز التشاور بخصوص القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، منوها بنتائج الزيارة التي أداها ولي العهد السعودي مؤخرا إلى تونس.

كما أطلع العاهل السعودي على الاستعدادات الجارية لعقد القمة العربية، مبرزا حرص تونس على أن يكون هذا الاستحقاق العربي الهام في مستوى تطلعات الدول والشعوب العربية.

وقد حضر اللقاء كل من وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، وسفير تونس بالرياض وسفير المملكة العربية السعودية بتونس.

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