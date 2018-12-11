عاجل - السعودية| العمل تلزم مُنشأة بالحدود الشمالية بتوفير مسكن ملائم لعامل ينام في العراء

ألزم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بمنطقة الحدود الشمالية، مُنشأة مقاولات بتوفير مسكن مُلائم لأحد عمالها، حتى لا ينام في العراء.



وقالت وزارة العمل، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "فرع الوزارة بالحدود الشمالية، ألزم منشأة مقاولات بتأمين مسكن ملائم يحفظ عاملها الذي ينام في العراء من التقلبات الجوية، ويضبط مخالفة".



وكان فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بمنطقة الحدود الشمالية ممثلًا بمكاتب العويقيلة وعرعر وطريف، نفّذ جولات تفتيشية شاملة على عدد من المنشآت في سوق العمل.





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