ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل - السعودية| العمل تلزم مُنشأة بالحدود الشمالية بتوفير مسكن ملائم لعامل ينام في العراء

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 10:25 ص
عاجل - السعودية| العمل تلزم مُنشأة بالحدود الشمالية بتوفير مسكن ملائم لعامل ينام في العراء
صورة أرشيفية
طباعة
Advertisements
اية حمروشي
 
Advertisements
تقدم صحيفة عاجل كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.

ألزم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بمنطقة الحدود الشمالية، مُنشأة مقاولات بتوفير مسكن مُلائم لأحد عمالها، حتى لا ينام في العراء.

وقالت وزارة العمل، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "فرع الوزارة بالحدود الشمالية، ألزم منشأة مقاولات بتأمين مسكن ملائم يحفظ عاملها الذي ينام في العراء من التقلبات الجوية، ويضبط مخالفة".

وكان فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بمنطقة الحدود الشمالية ممثلًا بمكاتب العويقيلة وعرعر وطريف، نفّذ جولات تفتيشية شاملة على عدد من المنشآت في سوق العمل.

المزيد عن: محمد بن سلمان سلمان المملكة العربية السعودية الملك سلمان الملك السعوديه السعودية الرياض اليوم اخبار السعودية مباشر اخبار السعودية اليوم عاجل اخبار السعودية اليوم اخبار السعودية الان أخبار المملكة أخبار العربية أخبار السعودية عاجل أخبار السعودية أخبار
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
وادي دجلة
-
x
17:00
-
الانتاج الحربي
كأس زايد
الرجاء الرياضي
-
x
21:00
-
الإسماعيلي
دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج
-
x
22:00
-
أتلتيكو مدريد
موناكو
-
x
22:00
-
بوروسيا دورتموند
برشلونة
-
x
22:00
-
توتنهام هوتسبير
انتر ميلان
-
x
22:00
-
بي إس في آيندهوفن
ليفربول
-
x
22:00
-
نابولي
سرفينا زفيزدا
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/11/2018 11:10:10 AM