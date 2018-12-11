ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل جلسة اليوم
الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 10:22 ص
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تباينت المؤشرات الرئيسية البورصة المصرية في مستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات.
حيث ارتفع مؤشر إيجى إكس 30" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 12511 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 2057 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 12437 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 662 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 1650 نقطة.
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