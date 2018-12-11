ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل جلسة اليوم

تباينت المؤشرات الرئيسية البورصة المصرية في مستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات.

تباينت المؤشرات الرئيسية البورصة المصرية في مستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات.