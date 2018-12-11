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"المرور" تكشف الحالة على أغلب الطرق والمحاور

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 10:23 ص
المرور تكشف الحالة على أغلب الطرق والمحاور
مرور
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ندى محمد
 
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قال الرائد محمد الشربيني، مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إن هناك أحجام حركة أقل من المعتاد على الطرق والمحاور مع استقرار الحالة الجوية على الطرق السريعة دون إخطارات بوجود عوائق أو شبورة مائية.

وأضاف في لقاء مع فضائية "DMC"، اليوم الثلاثاء، أن الطرق القادمة من الاقاليم سواء الاسماعيلية او السويس او محور شبرا بنها الحر وطريق مصر اسكندرية الصحراوي يعملون بشكل جيد، بينما طريق مصر اسكندرية الزراعي به منطقة اعمال لإنشاء كوبري الما عند الكيلو 19 وهي مستمرة لمدة عام ونصف ويتم إنشاء كوبري لنقل الحركة من القاهرة إلى اسكندرية والعكس مباشرة.

ولفت إلى أن الطريق 6 حارات تم استقطاع 2 منهم للأعمال وباقي الحارات تعمل بشكل طبيعي.
وأوضح أن محور 26 يوليو للقادم من اكتوبر باتجاه ميدان لبنان ينصح باستخدام محور روض الفرج او الواحات ومنه للدائري.
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