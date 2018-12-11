هذا برنامج وزارة المرأة للاحتفال باليوم الوطني للأسرة الموافق لهذا اليوم

وأشارت الوزارة، إلي أنه سيتم تنظيم دورات تحسيسية حول ترشيد الاستهلاك الغذائي وأهمية الرجوع الى الغذاء المتوسطي والقطع مع الأسواق الموازية، فضلا عن اعتزامها تنظيم ندوات تتمحور حول المعلومات والاتصال ومواجهة المتغيرات الاجتماعية وأثر الرقمنة على الأسر، إلى جانب ندوات في إطار تكريس معاني السلام والأمن والعدالة ودعم برامج التربية الوالدية.





وستنظم الوزارة كذلك حصصا تثقيفية حول أهمية دور الأسر في التنمية المستدامة من خلال الحفاظ على البيئة (حملات نظافة وتشجير) وأخرى توعوية تحث على أهمية الحفاظ على التوازن الأسري وكيفية مجابهة المخاطر التي من شأنها أن تهدد التماسك الأسري.





وستعقد مندوبيات الوزارة على صعيد جهوي، دورات للتحسيس بمخاطر ظاهرة الإرهاب والعنف الأسري ودعم الأبعاد والتنمية وورشات تفكير حول أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية ومقاومة العنف والتمييز القائم على النوع الاجتماعي ودعم تكافؤ الفرص.







كشفت وزارة المرأة والأسرة والطفولة، في بلاغ لها، عن برنامج ثري للاحتفال بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للاسرة الموافق لـ11 ديسمبر واليوم العربي للأسرة الموافق لـ7 ديسمبر في إطار التعاون مع عدد من الهياكل الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.