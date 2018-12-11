



شهد سعر صرف الريال السعودى اليوم الثلاثاء11-12-2018 استقرارا أمام الجنيه المصرى مقارنة بسعر نهاية التعاملات الأخيرة، وسجل فروقا طفيفة من بنك لآخر، حيث وصل متوسط السعر اليوم وفقا للبنك المركزي المصري 4.76 جنيه للشراء، و4.79 جنيه للبيع.