سعر صرف الريال السعودى اليوم الثلاثاء11-12-2018
الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 09:23 ص
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شهد سعر صرف الريال السعودى اليوم الثلاثاء11-12-2018 استقرارا أمام الجنيه المصرى مقارنة بسعر نهاية التعاملات الأخيرة، وسجل فروقا طفيفة من بنك لآخر، حيث وصل متوسط السعر اليوم وفقا للبنك المركزي المصري 4.76 جنيه للشراء، و4.79 جنيه للبيع.
وفيما يلى يعرض لكم "الفجر"، أسعارالريال السعودى اليوم الثلاثاء11-12-2018 فى 6 بنوك داخل مصر، محدثة أولا بأول، وفيما يلى أسعار العملات أمام الجنية المصرى .
سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء11-12-2018 فى البنك المركزى المصرى .
4.76 جنيه للشراء
4.79 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء11-12-2018 فى البنك الأهلى المصرى
4.75 جنيه للشراء
4.78 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء11-12-2018 فى بنك مصر
4.75 جنيه للشراء
4.76 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء11-12-2018 فى بنك البركة
4.68 جنيه للشراء
4.82 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء11-12-2018 فى بنك الإسكندرية
4.73 جنيه للشراء
4.77 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء11-12-2018 فى البنك التجارى الدولى cib
4.74 جنيه للشراء
4.78 جنيه للبيع
سعر صرف الريال السعودى اليوم الثلاثاء11-12-2018
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