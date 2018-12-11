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سوريا: أحكام بالإعدام ضد الجولاني والعشرات من قيادات الفصائل المسلحة

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 09:24 ص
سوريا: أحكام بالإعدام ضد الجولاني والعشرات من قيادات الفصائل المسلحة
زعيم هيئة تحرير الشام
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وكالات
 
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أفادت صحيفة "الوطن" السورية الموالية للنظام، أن محكمة الجنايات في العاصمة دمشق أصدرت أحكاماً غيابية بإعدام عدد من قيادات ومسلحي التنظيمات والميليشيات المسلحة بتهمة الإرهاب.

 

وأكدت الصحيفة السورية أن "بين المحكومين زعيم هيئة تحرير الشام، النصرة سابقاً، المدعو محمد حسين الشرع والملقب بأبو محمد الجولاني، وزعيم جيش الإسلام عصام بويضاني الملقب بأبو همام، وزعيم فيلق الرحمن عبد الناصر الشمير"، حسب  موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

 

وشمل قرار الحكم أكثر من 40 متهماً معظمهم من غوطة دمشق الشرقية، وشملت الأحكام 7 متهمين من بلدة العبادة بريف دمشق، و9 من بلدة العتيبة، و5 من دوما، و5 من جربا.

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